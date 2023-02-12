Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ""Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında!



Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/BL6mB9YKCt February 12, 2023



