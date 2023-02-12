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  4. Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

12.02.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ""Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ""Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.


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Anahtar Kelimeler:
suriye Milli Savunma Bakanlığı Türkiye

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