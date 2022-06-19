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  4. Son dakika: MİT devreye girdi! PKK'nın kilit isimlerinden Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT devreye girdi! PKK'nın kilit isimlerinden Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

19.06.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) nokta operasyonuyla terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe daha vuruldu. Örgütün kilit isimlerinden olan Hüseyin Şibli, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirildi.

Son dakika: MİT devreye girdi! PKK'nın kilit isimlerinden Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor! Terör örgütü PKK'ya MİT'ten üst düzey bir darbe vuruldu. Örgütün kilit isimlerinden Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi.

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ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE İLİŞKİDE GÖREVLİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ferhat Derik kod adlı terörist Hüseyin Şibli, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirildi.

Kandil'deki terör elebaşlarının, terörist Şibli'nin bölge dışı üçüncü ülkelerle çıkar ilişkisi kurarak Irak'ta yeni bir terör yapılanması oluşturmayı hedefledikleri belirlendi.

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MİT'in Türkiye-Irak sınırının 275 kilometre derinliğindeki operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirilen Şibli, sözde Kandil yönetiminin Suriye'deki yapılanmasının önemli isimleri arasında gösterilen "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki isimlerden biriydi.

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HELEP, GARA VE KANDİL'DE TERÖRİST FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Aslen Suriye/El-Malikiyeli olan Hüseyin Şibli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'ya katıldı.

AA-20220619-28197384-28197379-MIT_TEROR_ORGUTU_PKKNIN_SOZDE_SURIYE_OZERK_YONETIMI_MERKEZ_YURUTME_KONSEYI_ES_BASKANI_SURIYELI_TERORIST_HUSEYIN_SIBLIYI_IRAKIN_SULEYMANIYE_KENTINDE_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Terörist Şibli, Suriye'nin Halep kentiyle Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerde bulundu, 2014'te Suriye'de PKK'nın kontrol sağladığı yerleşim yerlerinden sorumlu sözde yürütme konseyi üyeliğine getirildi.

Terörist Şibli, 2019'dan itibaren terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez konseyi eş başkanı olarak faaliyet yürütüyordu.

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(AA)

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