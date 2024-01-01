Son dakika! MİT eylem hazırlığındaki Abdullah El Cündi'yi yakaladı

Son dakika haberi! MİT, Abdullah El Cündi’nin Suriye’de bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında bulunduğunu tespit etti. El Cündi’ye operasyon için düğmeye basıldı.

İTİRAF ETTİ

MİT tarafından sağlanan istihbari destek ile SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçleri Fırat Kalkanı Harekatı Alanı içerisindeki El Bab’da operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde, DEAŞ’lı El Cündi sağ olarak ele geçirildi.

BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ

İfadesi alınan El Cündi, DEAŞ’ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Alanı’nda bulunan Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olunduğunu itiraf etti. Cündi, DEAŞ’lı militanların bunun için zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini de söyledi. El Cündi, ayrıca Sıddık Taburu bünyesinde eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi. Operasyon neticesinde DEAŞ’ın eylem planlamaları deşifre edilerek, örgüt çalışmaları akamete uğratıldı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.





