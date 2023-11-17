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  4. SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon! Ali Subaşı etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon! Ali Subaşı etkisiz hale getirildi

17.11.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: MİT, PKK/YPG’nin sözde ideolojik alan sorumlusu 'İdris Serhat' kod adlı Ali Subaşı'yı, Suriye’de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon! Ali Subaşı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde "ideolojik alan sorumlusu" İdris Serhat kod adlı terörist Ali Subaşı'yı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörden arananlar listesinde kaydı bulunan ve terör örgütünün kurulduğu dönemde örgüte katılan Subaşı'nın, Irak ve Suriye'deki sözde üst düzey yöneticilerle yakın ilişkisi bulunduğu ve bölücü örgütün ideolojisini kadrolara aktarmakla görevli olduğu belirlendi.

Örgütten kaçmaya çalışanları tekrar örgüte kazandırmaya yönelik faaliyetleri bulunan Subaşı'nın yerini tespit eden MİT, Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonla teröristi etkisiz hale getirdi.

AA-20231117-32931368-32931363-MIT_TEROR_ORGUTU_PKKYPGNIN_SOZDE_SURIYE_IDEOLOJIK_ALAN_SORUMLUSU_TERORIST_ALI_SUBASIYI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Terörist Subaşı'nın, Türkiye, İran ve Irak'ta faaliyetlerde bulunduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında bu bölgenin sözde sorumluları arasında yer aldığı belirlendi.

PKK'nın, örgüt içinde, terörist Subaşı'nın MİT tarafından etkisiz hale getirildiğini gizleyerek kronik rahatsızlığı nedeniyle öldüğü propagandasını yaptığı da tespit edildi.

AA

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terörist MİT son dakika
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