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SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Edip Temiz etkisiz hale getirildi

13.07.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: MİT, düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu 'Cesur Azad' kod adlı Edip Temiz’i etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Edip Temiz etkisiz hale getirildi

Geçmiş dönemde örgütün Özel Güç hücresinde ideolojik, askeri ve teknik eğitimler alarak Irak’taki tüm alanlarda silah/mühimmat geliştiren birimlere eğitim veren terörist Edip Temiz, aynı zamanda örgütün teknik/taktik malzeme geliştirmesine yönelik AR-GE faaliyetlerini koordine eden ve örgütün yeni silah/özel taktik aparat üretimini sağlayan ekibin sorumlusuydu.

ÜST DÜZEY GÖREVDE BULUNUYORDU

Yaklaşık 20 senedir örgütte faaliyet gösteren Edip Temiz, örgüt tarafından büyük önem atfedilen Zagros silahlarının geliştiricisi olması nedeniyle söz de Askeri Konsey bünyesinde de üst düzey görevde bulunuyordu.

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PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti.

EKİP SIK SIK DEĞİŞTİRİLDİ

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Edip Temiz’e dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz ‘istihbarat şebekeleri’ kullanıldı ve Edip Temiz’in faaliyetleri adım adım takip edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen terörist Edip Temiz, özellikle MİT’in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu an be an takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklendi.

Örgütün teknik ve altyapı çalışmalarına ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun olan zamanda MİT’in düğmeye basması ile operasyon başarı ile tamamlandı ve Edip Temiz etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK'TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" dedi.

Kaynak: İHA

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pkk MİT

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