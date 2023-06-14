SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren isim öldürüldü

Son dakika haberine göre MİT, 2017’de polis memuru Fethi Sekin’in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını verdiği tespit edilen Alişer Çiya kod adlı terörist Abdulkahar Karasaç’ı Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Karasaç’ın örgütün sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini ve örgüt tarafından kullanılan hava araçlarını geliştirdiğini tespit etti. MİT’in hedef listesine dahil ettiği terörist, bulunduğu yerlerin sahadaki ajanlarla yakın markaja alınmasının ardından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün sözde İstanbul özel güç yapılanmasında faaliyet göstermesi akabinde 2017 yılında İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırıyı planlayan ve polis memuru Fethi Sekin’i şehit eden örgüt mensupları arasında yer alan Karasaç, akabinde Irak’ın kuzeyine kaçtı. Karasaç, örgütün sözde özel güç birimine bağlı havacılık birimi bünyesinde Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttü. Karasaç’ın yurt içine yönelik maket uçak ve dron saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti ve güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde yer alan hiçbir teröristin MİT’ten kaçamayacağını ve dünyanın neresinde olursa olsun teröristlerin MİT’in radarına takılacağını, mutlaka bir gün MİT tarafından cezalandırılacağını vurguladı.

İZMİR ADLİYESİ SALDIRISI

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 19 kişi yaralanmıştı.

Olayda kullanılan otomobilleri temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edilen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu iddia edilen İsa Zorlu yakalanmış, hakkında dava açılan Zorlu, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Saldırının talimatını veren Karasaç hakkında ise kırmızı bülten çıkarılmıştı.



