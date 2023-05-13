SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Haydar Demirel etkisiz hale getirildi

Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG içerisinde Türkiye, Irak ve Suriye’de pek çok bölgede faaliyet yürütmesinin ardından Hol Eyaleti Genel Sorumluluğuna getirilen Brüsk-Bager Türk, Bager Kemal kod Haydar Demirel, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Suriye’nin Tel Hamis’ kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT UZUN SÜREDİR PEŞİNDEYDİ

MİT, eylemleri nedeniyle uzun süredir "Bager Türk" kod adlı Haydar Demirel’in peşindeydi. 1997-2000 yıllarında Hatay/Amanoslar’da faaliyet yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik eylemleri gerçekleştiren Haydar Demirel 2010 yılında Hakkari/Şemdinli’de iki ayrı eylemde yer almıştı.

Ekibiyle birlikte 08-09 Mart 2010 tarihinde Şemdinli/Derecik/Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan mayınlama eylemin faili Haydar Demirel, ayrıca Hakkari/Şemdinli/Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen eylemde yer alan örgüt mensuplarının sorumlusuydu.