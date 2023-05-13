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  4. SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Haydar Demirel etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Haydar Demirel etkisiz hale getirildi

13.05.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MİT, Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, PKK/YPG’nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Haydar Demirel etkisiz hale getirildi

Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG içerisinde Türkiye, Irak ve Suriye’de pek çok bölgede faaliyet yürütmesinin ardından Hol Eyaleti Genel Sorumluluğuna getirilen Brüsk-Bager Türk, Bager Kemal kod Haydar Demirel, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Suriye’nin Tel Hamis’ kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT UZUN SÜREDİR PEŞİNDEYDİ

MİT, eylemleri nedeniyle uzun süredir "Bager Türk" kod adlı Haydar Demirel’in peşindeydi. 1997-2000 yıllarında Hatay/Amanoslar’da faaliyet yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik eylemleri gerçekleştiren Haydar Demirel 2010 yılında Hakkari/Şemdinli’de iki ayrı eylemde yer almıştı.

AA-20230513-31124896-31124894-MIT_SURIYENIN_KUZEYINDE_DUZENLEDIGI_OPERASYONLA_PKKYPGNIN_SOZDE_HOL_EYALETI_GENEL_SORUMLUSU_HAYDAR_DEMIRELI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Ekibiyle birlikte 08-09 Mart 2010 tarihinde Şemdinli/Derecik/Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan mayınlama eylemin faili Haydar Demirel, ayrıca Hakkari/Şemdinli/Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen eylemde yer alan örgüt mensuplarının sorumlusuydu.

AA-20230513-31124896-31124892-MIT_SURIYENIN_KUZEYINDE_DUZENLEDIGI_OPERASYONLA_PKKYPGNIN_SOZDE_HOL_EYALETI_GENEL_SORUMLUSU_HAYDAR_DEMIRELI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

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suriye MİT terör operasyonu son dakika

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