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  4. SON DAKİKA | MİT ve emniyetten ortak operasyon! DEAŞ'ın bomba uzmanı İstanbul’da yakalandı

SON DAKİKA | MİT ve emniyetten ortak operasyon! DEAŞ'ın bomba uzmanı İstanbul’da yakalandı

12.11.2023 12:10 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonu ile DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu ve EYP uzmanı yabancı uyruklu A.J.A. İstanbul'da yakalandı. Zanlının yakalandığı hücre evinde, patlamaya hazır şekilde bomba düzenekleri bulundu. İşte detaylar...

SON DAKİKA | MİT ve emniyetten ortak operasyon! DEAŞ'ın bomba uzmanı İstanbul’da yakalandı

Son dakika haberine göre MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Irak vilayetine bağlı EYP uzmanı olan A.J.A. isimli zanlı, patlayıcı düzenekleri ile birlikte yakalandı.

DEAŞ’lı hücre sorumlusunun, örgütün Suriye’de ve Irak’taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı, örgüt mensuplarına da patlayıcı yapımı eğitimi verdiği öğrenildi.

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Sultanbeyli’de 2 ayrı hücre evine düzenlenen baskında, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı, gizlenmiş vaziyette dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanan A.J.A, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İHA

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DEAŞ MİT son dakika
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