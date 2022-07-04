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Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

04.07.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan uzman çavuş Serhat Bal'ın terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışma sonrasında şehit düştüğünü açıkladı.

Son Dakika: MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Son dakika haberine göre Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde ikamet eden uzman çavuş Serhat Bal, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışma sonrasında şehit düştü. Acılı haber ise ailesine Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş ve ilgili kurum müdürleri tarafından ulaştırıldı.

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MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Temmuz 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Serhat BAL şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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