Son dakika! MSB'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle, müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle ve NATO ittifakının güvenliği ile bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır. Ciddi bir hava ve füze tehdidi altındaki ülkemizin ve 83 milyon vatandaşımızın hava ve füze savunması dâhil, güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmakta ve alınacaktır. Bunu yaparken başta NATO olmak üzere tüm müttefiklerimize karşı taahhütlerimizi de eksiksiz olarak yerine getirmekteyiz. Müttefiklerimizden de ülkemizin ve milletimizin güvenlik ihtiyaçlarını görmelerini, anlamalarını beklemek hakkımızdır. Türkiye için S-400 tedariki defalarca ifade edildiği üzere bir tercih değil, zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır" denildi.

'YAPTIRIM KARARI İTTİFAKIN TÜM DEĞERLERİNİ SARSMIŞTIR'

Açıklamada ayrıca, S-400'ün NATO sistemlerine veya NATO sistemlerine bağlı milli sistemlere entegre edilmeyeceği ve diğer NATO ülkelerinde bulunan Rus menşeili sistemler gibi kullanılacağının müttefiklere bildirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: