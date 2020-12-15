ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'nin tavrı ne olacak? İşte yanıtı

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini gerekçe göstererek yaptırım uygulama kararı aldı. Bu karar sonrası çok sayıda ülkeden Türkiye'ye destek mesajı gelirken hükümetten de karara tepki geldi. ABD'nin bu kararı sonrası Türkiye'nin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş canlı yayında ABD yaptırımının detaylarını paylaştı. "Yaptırımların hedefinde özellikle Savunma Sanayii var. Hangi projelerin yaptırımdan etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyor." diyen Türkeş, şu bilgileri verdi: 'KISITLAMA YA DA SORUN YAŞANMASI GÜNDEMDE DEĞİL' Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü uçaklar, özellikle de F-16'lar. Binlerce parça ve alt sistemden oluşan bu uçakların yaptırımdan etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyor. ABD tarafından üretilen, alt sistemleri ve mühimmatları da ABD tarafından üretilen veya satışlarında alt sistemlerin ABD iznine muhtaç olan bu sistemlerle ilgili çok önemli başlıklar var. Ama bu uçaklarla bir kısıtlama ya da sorun yaşanması gündemde değil. Modernizasyon projeleri, alım projeleri, yedek parça alımı gibi sözleşmeler daha önceden yapıldı. Ancak yaptırımların önceki sözleşmeleri kapsamadığını hatırlatalım.

Şuna da vurgu yapmakta fayda var; TSK hem NATO kapsamında dünyanın farklı noktalarında görev yapıyor hem de sınır ötesi harekâtları gerçekleştiriyor. ABD'den alacağı savunma adımlarını bu operasyonda gözeterek oldukça fazla stok yaptığı belirtiliyor. Savunma kaynakları şu bilgiyi de paylaştı; TSK'daki stok bilgisi, yazılımlarla yerine getiriliyor ve hesaplamalar yapılıyor. Hangi ürün, hangi sistem azalıyor, hangi üründe ne kadar alım yapılırsa kaç yıl sıkıntı yaşanması engellenir gibi sorulara yanıt aranıyor. TSK envanterinde özellikle savaş uçakları için yeterli malzemenin birkaç yıl olduğu belirtiliyor. Bundan sonraki modernizasyon ve alım konularında sıkıntı yaşanması muhtemel. İnsansız Hava Araçları da gündemde. İHA'lara yönelik yaptırımlarla ilgili de savunma kaynakları, buna ilişkin de 'Zaten birkaç yıldır yaptırım tehdidi var. Suriye'deki sınır ötesi harekatlardan sonra İHA'ların motorlarına ve görüntüleme sistemlerine yönelik yaptırımlar uygulandı. Buna ilişkin de yerli çözümler üretiliyor.' ifadeleri kullanıldı. Özellikle ASELSAN'ın İHA'lar için görüntüleme sistemleri ve motor sistemleri bu kapsamda yerli çözümler arasında.