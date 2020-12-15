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ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'nin tavrı ne olacak? İşte yanıtı

15.12.2020 15:41 | Son Güncelleme:
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ABD'nin yaptırım kararı sonrasında Türkiye'nin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. İşte ABD'nin yaptırım kararı ve Türkiye'nin alacağı tavır ile ilgili merak edilenler...

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini gerekçe göstererek yaptırım uygulama kararı aldı. Bu karar sonrası çok sayıda ülkeden Türkiye'ye destek mesajı gelirken hükümetten de karara tepki geldi.

ABD'nin bu kararı sonrası Türkiye'nin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş canlı yayında ABD yaptırımının detaylarını paylaştı.

"Yaptırımların hedefinde özellikle Savunma Sanayii var. Hangi projelerin yaptırımdan etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyor." diyen Türkeş, şu bilgileri verdi:

'KISITLAMA YA DA SORUN YAŞANMASI GÜNDEMDE DEĞİL'

Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü uçaklar, özellikle de F-16'lar. Binlerce parça ve alt sistemden oluşan bu uçakların yaptırımdan etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyor. ABD tarafından üretilen, alt sistemleri ve mühimmatları da ABD tarafından üretilen veya satışlarında alt sistemlerin ABD iznine muhtaç olan bu sistemlerle ilgili çok önemli başlıklar var. Ama bu uçaklarla bir kısıtlama ya da sorun yaşanması gündemde değil. Modernizasyon projeleri, alım projeleri, yedek parça alımı gibi sözleşmeler daha önceden yapıldı. Ancak yaptırımların önceki sözleşmeleri kapsamadığını hatırlatalım.

Şuna da vurgu yapmakta fayda var; TSK hem NATO kapsamında dünyanın farklı noktalarında görev yapıyor hem de sınır ötesi harekâtları gerçekleştiriyor. ABD'den alacağı savunma adımlarını bu operasyonda gözeterek oldukça fazla stok yaptığı belirtiliyor.

Savunma kaynakları şu bilgiyi de paylaştı; TSK'daki stok bilgisi, yazılımlarla yerine getiriliyor ve hesaplamalar yapılıyor. Hangi ürün, hangi sistem azalıyor, hangi üründe ne kadar alım yapılırsa kaç yıl sıkıntı yaşanması engellenir gibi sorulara yanıt aranıyor. TSK envanterinde özellikle savaş uçakları için yeterli malzemenin birkaç yıl olduğu belirtiliyor. Bundan sonraki modernizasyon ve alım konularında sıkıntı yaşanması muhtemel.

İnsansız Hava Araçları da gündemde. İHA'lara yönelik yaptırımlarla ilgili de savunma kaynakları, buna ilişkin de 'Zaten birkaç yıldır yaptırım tehdidi var. Suriye'deki sınır ötesi harekatlardan sonra İHA'ların motorlarına ve görüntüleme sistemlerine yönelik yaptırımlar uygulandı. Buna ilişkin de yerli çözümler üretiliyor.' ifadeleri kullanıldı. Özellikle ASELSAN'ın İHA'lar için görüntüleme sistemleri ve motor sistemleri bu kapsamda yerli çözümler arasında.

'OLUMSUZ ETKİLENECEK PROJELERİN BAŞINDA ATAK HELİKOPTERİ VAR'

Olumsuz etkilenmesi en muhtemel projelerin başında ATAK helikopteri geliyor. TUSAŞ tarafından yerli-milli olarak üretilen ATAK helikopterin, 30 adetinin Pakistan'a satılması yönünde anlaşmalar imzalanmıştı. Ancak ABD'nin birkaç yıldır motor ihracat lisansı izni vermediği için bu satışın gerçekleşmediğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte bu izinlerin alınmasının daha da zorlaşması muhtemel diyebiliriz.

TUSAŞ da ayrıca milli muharip uçak geliştirme projesi de devam ediyor. Türkiye'nin ilk jet uçağı olması planlanan HÜR JET konusunda da bazı sıkıntılar yaşanması muhtemel.

Bunların yanı sıra Türkiye'de pek çok kamu ve özel firmaları var. ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN bunlardan birkaçı. Bu firmaların dünya ülkeleriyle ve dev firmalarla anlaşmalar var. TUSAŞ'ın Skykorski gibi özel bir firmayla yürüttüğü anlaşmaları var ancak bu anlaşmaların hiçbirinin bu yaptırımlardan etkilenmeyeceği görülüyor.

Yaptırımlar denizlerdeki savunma projelerini etkiler mi? Türkiye milli savaş gemilerini üretip ihraç ediyor. Bunlara ilişkin silah, mühimmat ve bazı alt parçaların idamesinde sıkıntılar çıkabilir. Stokların da bu konuda yeterli olabileceği belirtiliyor.

Türkiye'den ABD'ye gidecek personelin eğitimleri sıkıntı yaşayacak mı? Bu soru da yanıt arıyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de açıklama yaptı ve "Türkiye'nin NATO ortağı olduğu ve sahada operasyon görevlerini yerine getirdiği" belirtiliyor.

Yaptırımlar, kısıtlamalar Türkiye'nin NATO görevlerini etkiler mi? Etkilenmemesi gereken kritik görevler... Bu konuda da diplomasi işleyecektir.

TÜRKİYE NE YAPACAK?

Bir diğer konu da şu; Türkiye bundan sonra ne yapacak, nasıl tepki verecek? Savunma kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre, Türkiye üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek ve masayı işaret edecek. Ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ABD ile sözleşmeler, projeler yapamaması konusunda, farklı kurum ve alt kuruluşlarla imza atılması gibi bir seçenek gündeme gelebilir.

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