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  4. Son dakika: MSB'den Bahreyn'e sert tepki!

Son dakika: MSB'den Bahreyn'e sert tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 18:46 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Abu Dabi yönetiminin Suriye, Libya, Yemen ve Afrika Boynuzu gibi bölgelerde yürüttüğü istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri 'yapıcı' olarak nitelemek ve bunlara verdiğimiz haklı tepkiyi Arap kardeşlerimize yapılmış gibi göstermek talihsiz ve beyhude bir gayrettir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: MSB'den Bahreyn'e sert tepki!

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 31 Temmuz 2020'de El Cezire televizyonunda yayımlanan mülakatta sorulan sorulara verdiği cevaba ilişkin Bahreyn Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın gerçekleri yansıtmadığı belirtidi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Abu Dabi yönetiminin Suriye, Libya, Yemen ve Afrika Boynuzu gibi bölgelerde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi başta olmak üzere evrensel kuralları ve ahlaki değerleri çiğneyerek yürüttüğü istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri 'yapıcı' olarak nitelemek ve bunlara verdiğimiz haklı tepkiyi Arap kardeşlerimize yapılmış gibi göstermek talihsiz ve beyhude bir gayrettir. Arap halkı bizim dostumuzdur, kardeşimizdir. Abu Dabi yönetimini ve bu yönetimi destekleyen hükümetleri aklıselime davet ediyoruz. Bahreynli yöneticilere bugün yanında durdukları devlet ve milletlerin yakın tarihte bu bölgede yaptıklarını hatırlatmaktan hicap duyarız. Bölgesel barış, istikrar ve güvenlik darbecilerin değil, hukuk ve meşruiyetin yanında yer alınarak savunulabilir."

"TÜRKİYE DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin Libya ile 500 yıla varan ortak tarihi, kültürü, anlayış ve inançlarının bulunduğu hatırlatılan açıklamada, Türkiye'nin, "Libya Libyalılarındır" prensibiyle hareket ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin amacının, Milli Mutabakat Hükümetinin öncülüğünde, tüm Libyalıları kapsayan, toprak bütünlüğü ve ulusal birliği sağlanmış, bağımsız egemen ve müreffeh bir Libya olduğunun altı çizilerek, "Türkiye, darbecilerin değil, BM tarafından tanınan meşru Milli Mutabakat Hükümetinin daveti ve uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış ikili anlaşmalar çerçevesinde Libya'da bulunmaktadır. Türkiye bugüne kadar verdiği askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğini sağlamaya kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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