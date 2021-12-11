Son Dakika: MSB'den cinsel hayat yönetmeliği haberlerine açıklama

Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle ilgili 'MSB’den cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberlere yer verildiğini belirtti.

'Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', 'Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ve 'Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te, haberde yer aldığı gibi yeni yapılan düzenleme bulunmadığını vurgulayan bakanlık kaynakları, daha önce tek bentteki hükmün 2 bentte tekrar aynı şekilde düzenlendiğini kaydetti.

Yönetmeliklerin, dış kaynaktan subay ve astsubay alımına ilişkin hususlara yönelik düzenlemenin bu maddelere atıfla yapılabilmesi için hazırlanan teknik düzenleme olduğunu kaydeden bakanlık kaynakları, "Haberin başlığı gerçekleri çarpıtma, yalan ve iftiralar ile Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak amacını taşımaktadır. Haber içeriği de bu durumu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

(DHA)

