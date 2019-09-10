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Son dakika: MSB'den ortak kara devriyesine ilişkin ABD ile ilgili iddiaya yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 14:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki ilk ortak kara devriyesine ilişkin ABD araçlarının terör örgütü YPG/PKK'ya ait bez parçaları taşıdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Son dakika: MSB'den ortak kara devriyesine ilişkin ABD ile ilgili iddiaya yanıt!

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki ilk ortak kara deviryesine ilişkin ABD araçlarının terör örgütü YPG/PKK'ya ait bez parçaları taşıdığı iddialarına ilişkin açıklama geldi.

MSB yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 8 Eylül 2019 tarihinde yapılan ilk birleşik kara devriyesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve fotoğraflara ilişkin açıklama yapma gereği duyulmuştur. Söz konusu haberlerde yer alan, birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup, daha önce uluslararası bir haber ajansı tarafından servis edilen görsellerin birleşik kara devriyesi ile bir ilgisi yoktur."

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Anahtar Kelimeler:
MSB ABD kara devriyesi

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