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  4. SON DAKİKA | MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk tartışması ve 'TSK içerisinde tarikat yapılanmaları' iddialarına yanıt

SON DAKİKA | MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk tartışması ve 'TSK içerisinde tarikat yapılanmaları' iddialarına yanıt

21.12.2023 12:12 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğu iddiaları ve Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen olaylarla ilgili açıklamada bulundu. İşte MSB'nin o açıklamaları...

SON DAKİKA | MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk tartışması ve 'TSK içerisinde tarikat yapılanmaları' iddialarına yanıt

Son dakika haberine göre MSB son günlerde gündem olan konularla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğu iddialarına yanıt veren MSB, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen olaylarla ilgili de son bilgileri paylaştı.

TSK İÇERİSİNDE TARİKAT İDDİALARI

MSB, TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğu iddiaları için, "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.

TUZLA PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI

MSB'nin Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen olaylar ilgili açıklamasında ise, "Olaylara sebebiyet veren personel, TSK Disiplin Kanunu Madde 29 gereği geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeye sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir. Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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