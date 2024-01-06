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  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

06.01.2024 19:38 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini belirtti. Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta 15 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda terörist etkisiz getirildiği açıklandı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenlendiğini aktardı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 6 Ocak 2024 saat 17.30’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı
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