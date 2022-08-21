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  4. Son Dakika: MSB duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı

Son Dakika: MSB duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı

21.08.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada terör örgütü PKK/YPG'nin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardığı duyuruldu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: MSB duyurdu! Terör örgütü PKK/YPG, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardı

Son dakika haberi: MSB, terör örgütü PKK/YPG, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi Serdeşt köyü kırsalında yangın çıkardığını açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

3 NOKTADA YANGIN

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki gün Serdeşt köyü kırsalında PKK/YPG'li teröristler 3 noktadan yangın çıkardı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından söndürülmeye çalışılan yangının 4 kilometrekare alanda devam ettiği öğrenildi.

PKK/YPG'NİN "ÇEVRE TERÖRÜ" STRATEJİSİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamalarda, terör örgütü elebaşlarının örgüt mensuplarına sabotaj ve orman yangınları çıkartması yönünde talimat verdiğini belirtmişti.

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"Çevre terörü"ne de neden olan terör örgütünün son yıllarda Irak ve Suriye'de çıkardığı yangınlarda 100 binlerce dönüm ekili alan yandı. Yangınlar nedeniyle yerleşim yerlerinin tahribi sonucu yerel halk da yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldı. (AA/DHA)

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