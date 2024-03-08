SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla açıkları olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, saat 07.27'de merkez üssü Akdeniz olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem Marmaris, Dalaman ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





