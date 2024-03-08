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  4. SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe açıkladı

SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe açıkladı

08.03.2024 07:41
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Son dakika: Sabah saatlerinde Akdeniz açıkları Muğla yakınlarında deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4,6 AFAD ise 4.4 olarak duyurdu. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla açıkları olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, saat 07.27'de merkez üssü Akdeniz olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem Marmaris, Dalaman ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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