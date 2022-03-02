Son dakika... Muhalefet liderlerinin buluşması, kulisleri hareketlendirdi! Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu?

Son dakika haberi: 6 muhalefet partisi liderinin bir araya gelerek Bilkent Deklarasyonu imzalaması, kulislerde yeniden hareketliliğe neden oldu. Ankara'daki kritik görüşme sonrası akıllara, "Muhalefetin adayı kim olacak?" sorusu geldi.

Adaylık konusunda birçok isim basına yansırken, siyaset kulislerinde CHP'li eski genel başkanın da adı geçmeye başladı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kulislerde adı geçen isim CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin. Çetin'in adının, cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme gelmesinin nedeni ise muhalefet liderlerinin ortak açıklaması sonrası bir televizyon programına katılması.

CHP KURMAYLARINDAN AÇIKLAMA

Hikmet Çetin'ın adı kulisleri hareketlendirirken, CHP kurmayları bu iddiayla ilgili "Konuşulmadı" açıklaması yaptı. "Partinin gönlünden geçen adayın Kılıçdaroğlu" dedi.

Öte yandan Hikmet Çetin de kendisinin konuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını ifade etti.

