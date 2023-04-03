Son dakika: Muharrem İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri! 'Odada davet edilmedik' deyip açıkladı...

Son dakika: Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk'te ekranlara gelen ve Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programına konuk oldu.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

KILIÇDAROĞLU İLE NE KONUŞTU?

Kılıçdaroğlu ziyarete geldiğinde ittifaklar bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Ziyaret, nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Ziyaret ettim' demek içindi. Depremi konuştuk. O yaşadıklarını anlattı, seçim güvenliğini konuştuk. CHP anılarını konuştuk. Kapıda yolcu ederken 'Hoş geldiniz, güle güle' dedim. Yanlış anlayanlar oldu. Tepki olarak öyle bir hareket yapmam. Kılıçdaroğlu giderken Halil İbrahim sofrasından bahsetti. Odamda konuşurken onu da söylemedi. Halil İbrahim sofrasına odada davet edilmedik, basının önünde davet edildik. Dostlar alışverişte görsün ziyaretiydi. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi.

'BİZİM ÇEKİLMEMİZİ GEREKECEK BİR DURUM YOK ARTIK'

Kendilerine, adaylarına güvenmiyorlar. 13 toplantıda adaylarını belirlemediler. Erdoğan'a muhalefet edersen teröristsin, 6'lı Masa'ya muhalefet edersen hainsin. Ben adaylıktan çekilsem bile o oylar çantada keklik değil ki. Muharrem İnce tek başına bir adam değil. 3 yıldır yollarda. Parti kurmuş, 73 il, 483 ilçe binası olan gönüllülerin kurduğu parti. 115 bin kişi sandığa gitti imza verdi. Ben bunlarla birlikte iş yapıyorum, siyaset yapıyorum. Burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası.

'İKİNCİ TURDA ERDOĞAN'IN GİTMESİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM'

Bu seçimin ikinci tura kalacağını herkes biliyor. Bu bir ön seçim olacak. İkinci tura kaldığında Kılıçdaroğlu mu Erdoğan'ın karşısında kolay kazanır, ben mi? Bunu düşünsünler. Ben çok daha şanslıyım Kılıçdaroğlu'na göre. Onu düşünsünler. Dolayısıyla ikinci turu düşünün. Erdoğan'ın karşısında sayın Kılıçdaroğlu mu daha şanslı, ben mi? Bunu herkes vicdanına, aklına, beynine sorsun. İkinci turda Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ben başka bir partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Birinci savaşı geçmeden, ikinci savaşı konuşmam ben. Birinci turda ben kalırsam daha şanslı olurum. Onun için beni destekleyin, Erdoğan'ın karşısında ben olayım diyorum. İkinci tura kim kalırsa o zaman pazartesi sabahı onu konuşuruz.

İNCE'DEKİ VERİLERE GÖRE CUMHUR İTTİFAKI'NIN OYU KAÇ?

Bizi birkaç ay öncesine kadar yok sayıyorlardı. Benim verilerime inanmakta daha güçlük çekebilirler ama internette her çeşit veri var. Son dönemde oyları 8-10 göstermelerinin nedeni artık görüyorlar. Şaşkınlıkla izlediklerini görüyoruz. Her yerden oy alıyoruz. MHP'den var. AK Parti'den var. Benim anketimde Cumhur İttifakı 45'in altında. 40 civarı. Kimse alamıyor ilk turda.

