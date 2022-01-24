HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika… Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Son dakika… Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

24.01.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili çok çarpıcı bir iddia geldi. İnce, "Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü" dedi. İnce'nin iddiasına sosyal medya hesabından yanıt veren Hisarcıklıoğlu, ‘Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır’ karşılığını verdi.

Son dakika… Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin son dakika ortaya attığı iddia Ankara kulislerini karıştırdı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, önümüzdeki olası bir seçim için çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İnce yaptığı açıklamada, “Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü. Hisarcıklıoğlu’na teklif etmişler ama kabul edemez korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş” dedi.

2

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İDDİAYI JET HIZIYLA YALANLADI

İnce’nin iddiasına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından şu yanıtı verdi:

‘Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım.’

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti’de kritik zirve! 15 maddelik yasa teklifi masada…AK Parti’de kritik zirve! 15 maddelik yasa teklifi masada…
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Muharrem İnce Memleket Partisi

En Çok Okunan Haberler

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

KDV değişikliğinde flaş gelişme! Gıda, sağlık, eğitimde düşüş geliyor…

KDV değişikliğinde flaş gelişme! Gıda, sağlık, eğitimde düşüş geliyor…

Son dakika... Gram altında herkesin gözü bu kararda! Önce düşüş sonra zirve...

Son dakika... Gram altında herkesin gözü bu kararda! Önce düşüş sonra zirve...

Merkez Bankası açıkladı: Buralarda evi olan yaşadı!

Merkez Bankası açıkladı: Buralarda evi olan yaşadı!

İkinci el araç için tarih verildi: Yüzde 20 düşecek

İkinci el araç için tarih verildi: Yüzde 20 düşecek

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.