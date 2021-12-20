Son Dakika: Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti

Habertürk TV’nin Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında, İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sonrası görevini bıraktı.

Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasından sonra sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Muharrem Sarıkaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaparak özür dilese de bu özür milyonların tepkisini dindirmedi. Bir televizyon programına telefonla bağlanan Demir, başına gelen olayı canlı yayında anlattı.

"KABLOLARI TAKACAKTIM"

Ahmet Demir, yaşadığı şoku “Nasıl yaşandığını anlayamadım, anlam veremedim” sözleriyle belirtti. Olay anına yer veren Demir, “Muharrem Bey’in kendi kurumuyla iletişime geçmesi için telefon bağlantısı yapması gerekiyordu. Yayın günü kendi telefonu çekmeyeceği için onu değil, temin ettiğimiz telefonu kullanmasını istedik. Ama kabul etmedi. Yayında şebeke sorunu yaşandı. Yardımcı olmak için ona hazırladığımız telefonu verdim. Kabloları takacaktım. Anlamadığım bir şekilde o tepkiyi verdi” dedi.

Çirkin olayın ardından Muharrem Sarıkaya’nın bölge müdürünü aradığını söyledi. “Benimle iletişime geçmek, özür dilemek istedi. Telefonda bana “Ankara’ya gel. Sana yemek ısmarlayayım. Özür dilerim” dediğini belirtti.

İHA



