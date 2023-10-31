SON DAKİKA: Murat Kurum, Tevfik Göksu derken... İstanbul adayı Bakan Ali Yerlikaya mı olacak? 29 Ekim sonrası gündem olmuştu... Mynet'e özel açıklama

MYNET ÖZEL HABER / Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayının Ali Yerlikaya olacağı iddia edilirken bu haber kısa süre içinde siyaset gündeminin bir numaralı gündem maddesi oldu! AK Parti'de İstanbul, Ankara ve İzmir için birçok ismin adı geçiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve başladıktan sonra yaptırdığı operasyonlarla kısa sürede herkesin takdirini toplamıştı.

OPERASYONLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde tepeden tırnağa büyük bir çalışma yürütülüyor. Türkiye'nin birçok şehrindeki organize suç örgütleri tek tek çökertildi. Narkoterör operasyonları, uyuşturucu sevkiyatları da aynı hızda sürüyor. Terör örgütlerine de darbe vuruluyor.

YAKIN ÇEVRESİNDEN ALİ YERLİKAYA ÇIKIŞI! 'YAPACAK ÇOK İŞİ VAR'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yakın çevresindeki kaynaklar Mynet'e özel açıklamalarda bulundu. Mynet'e konuşan kaynaklar, "Kesinlikle böyle bir düşüncesi yok. Böyle bir çalışması da yok. Bakan Bey'in; terör, organize suç örgütleri, çeteler, zehir tacirleri, düzensiz göçle ilgili yapacağı çok iş var. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bütün bu konuların üzerine azim ve kararlılıkla gitmek istiyor.” ifadelerini kullandı.