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Halefinin özelliklerini sayıp 'Koltuğu ona devredeceğim' demişti! Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'den tepki: Biz saltanatı kaldıran partiyiz

31.10.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; partiyi kurultaydan sonra zamanı gelince 'bilgili, birikimli ve iyi bir sosyal demokrata' koltuğunu devredeceğini açıkladı. Halefinin niteliklerini sayan Kılıçdaroğlu isim vermezken, söz konusu ismin görünür olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ise Özgür Özel'den sert tepki geldi. Saltanatı kaldıran parti olarak her zaman övündüklerini belirten Özel, CHP liderinin işaret ettiği ismin kim olabileceğiyle ilgili soruya da yanıt verdi.

Halefinin özelliklerini sayıp 'Koltuğu ona devredeceğim' demişti! Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'den tepki: Biz saltanatı kaldıran partiyiz

4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak 38'inci Olağan Kurultay için geri sayıma başlayan CHP'de; genel başkanlık seçimi için son düzlüğe girilirken, peş peşe yapılan açıklamalar dikkat çekti. Genel Başkanlık yarışının mevcut lider Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasında geçmesi beklenirken; CHP lideri tarafından yapılan son açıklama bir anda gündem yarattı.

KILIÇDAROĞLU, HALEFİNİN NİTELİKLERİNİ SAYDI

Kılıçdaroğlu, 'gemiyi limana güvenli bırakmak için' yeniden parti liderliğine aday olduğunu belirterek 'bilgili, birikimli ve iyi bir sosyal demokrata' koltuğunu devredeceğini söyledi.

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

CHP liderinin bu sözleri parti kulislerini bir anda hareketlendirirken, genel başkan adaylarından Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi.

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"BİZ SALTANATI KALDIRAN PARTİYİZ"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına konuk olan Özel, Atatürk'ün emanetini kimsenin kimseye devredemeyeceğinin altını çizdi. 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldıran parti olarak her zaman övündüklerini belirten Özel, "Yani soy bağıyla, kan bağıyla geçen iktidar devrinden, seçimle iktidar devrine geçtik" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İŞARET ETTİĞİ İSİM KİM?

Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği kişinin kim olabileceğiyle ilgili soruya da yanıt veren Özel, "Tarife göre o kişi hiçbirimiz değiliz. Zaten olmamalıyız da." diye konuştu.

Özel'in açıklamaları şöyle;

"Demokrasilerde devretmek olmaz. Bir kere devir mülkle ilgili. Yani seninse devredersin. Kurultayımız tarafından Atatürk'ün koltuğu sana emanet edilmiş. Bu emanete en iyi şekilde bakıp, günü gelince de en iyi şekilde teslim etmen lazım. Kurultay kime diyorsa ona.

Bakın 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldıran bir partiyiz biz. Yani soy bağıyla, kan bağıyla geçen iktidar devrinden, seçimle iktidar devrine geçtik.

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"NEREDE GÖRÜYORSA BİZE DE GÖSTERMESİ LAZIM"

Şimdi kimmiş bu genel başkan adayı acaba. Genel Başkan diyor ki, 'Öyle biri var ama bilinir değil.' Ya bilinir olmayan birisi hangi sorumluluğu almış, yarın partiyi nasıl yöneteceğini biz nereden bileceğiz?

Tarife göre o kişi hiçbirimiz değiliz. Zaten olmamalıyız da. Ama söz konusu ifade bir kere adaylara da çok büyük haksızlık içeriyor. O özellikleri taşımadığımızı iddia ediyor. Herkesi inciten bir duruma dönüştü. 'Görünür değil' diyor. Yani nerede görüyorsa bize de göstermesi lazım."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP

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