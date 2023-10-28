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Bakan Yerlikaya duyurdu! 76 ilde 'Mercek' operasyonu: Bin 858 kişiye gözaltı

28.10.2023 09:17 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde düzenlenen 'Mercek' operasyonu kapsamında bin 858 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlarda bin 212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İçişleriş Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. 76 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda bin 858 kişi gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen 'Mercek' operasyonlarında; bin 212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Bin 858 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından;

İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Gaziantep, Konya, Ankara, Şanlıurfa, Kocaeli, Hatay, Samsun, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Elazığ, Kastamonu, Malatya, Denizli, Balıkesir, Batman, Osmaniye, Eskişehir, Aydın, Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Adıyaman, Niğde, Rize, Çorum, Kırıkkale, Şırnak, Trabzon, Aksaray, Kayseri, Kırklareli, Sivas, Tokat, Van, Yalova, Afyonkarahisar, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Muş, Bolu, Kars, Kilis, Muğla, Nevşehir, Uşak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bingöl, Bitlis, Edirne, Karaman, Kırşehir, Kütahya, Ordu, Siirt, Sinop, Artvin, Bilecik, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Karabük ve Yozgat’ ta yapılan operasyonlarda bin 212 ruhsatsız tabanca yakalandı.

Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 285 tabanca 9 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 358 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adana’da 139 tabanca, 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 272 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir’de 82 tabanca ele geçirildi. 91 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır’da 58 tabanca, 7 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 71 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.

Bursa’da 49 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 74 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Mersin’de 48 tabanca ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı."


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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı operasyon

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