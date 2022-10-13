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  4. Son dakika: NATO'dan flaş açıklama... "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz"

Son dakika: NATO'dan flaş açıklama... "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz"

13.10.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Son dakika: NATO'dan flaş açıklama... "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz"

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu. Son günlerde artan gerilime dikkat çeken Stoltenberg, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

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Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

"Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır.

NATO çatışmanın bir parçası değil ama ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Jens Stoltenberg
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