Son dakika: NATO'dan flaş açıklama... "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz"

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu. Son günlerde artan gerilime dikkat çeken Stoltenberg, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:



"Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır.

NATO çatışmanın bir parçası değil ama ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz."

