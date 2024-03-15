Son dakika | Netanyahu'dan bir 'kanlı' onay daha! İsrail Refah'a da saldıracak

İsrail'in Refah'a yönelik operasyonuyla ilgili son dakika haberi Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada Netanyahu'nun Refah operasyonunun planlarını onayladığı belirtilirken "Ordu halkın tahliyesine hazırlanıyor" dendi.

Uluslararası tepkilerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'in Refah'a kara operasyonu düzenlemesinin "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtmişti. İsrail'i yalnız bırakmayacağını da ekleyen Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e yardım etmekten çok zarar verdiğine" inandığını ifade etmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





