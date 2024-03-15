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  4. Son dakika | Netanyahu'dan bir 'kanlı' onay daha! İsrail Refah'a da saldıracak

Son dakika | Netanyahu'dan bir 'kanlı' onay daha! İsrail Refah'a da saldıracak

15.03.2024 16:24
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Son dakika haberi: Gazze'yi kan gölü ve mezarlığa çeviren İsrail şimdi de Gazze'nin güneyindeki Refah'ta saldırı başlatmaya hazırlanıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu Refah operasyonunun planlarını onayladı.

Son dakika | Netanyahu'dan bir 'kanlı' onay daha! İsrail Refah'a da saldıracak

İsrail'in Refah'a yönelik operasyonuyla ilgili son dakika haberi Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada Netanyahu'nun Refah operasyonunun planlarını onayladığı belirtilirken "Ordu halkın tahliyesine hazırlanıyor" dendi.

Uluslararası tepkilerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'in Refah'a kara operasyonu düzenlemesinin "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtmişti. İsrail'i yalnız bırakmayacağını da ekleyen Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e yardım etmekten çok zarar verdiğine" inandığını ifade etmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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