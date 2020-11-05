Son dakika... Netflix ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video'nun lisans aldığını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Şahin açıklamasında, ''İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/q0tNohjBHM — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) November 5, 2020

İHA



