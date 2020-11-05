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  4. Son dakika... Netflix ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı

Son dakika... Netflix ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2020 15:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video hakkında konuştu.

Son dakika... Netflix ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video'nun lisans aldığını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Şahin açıklamasında, ''İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

İHA


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hani yasaklıyordunuz? bir sürü para gelecek ondan yapamıyorsunuz değil mi? para bitti ülkede. daha nelere ses çıkartmıyorlar para için Allah bilir.
gavur firmalarını desketleyenler nerde acaba
ne mutlu bize
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