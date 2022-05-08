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  4. Son dakika: Nijerya'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Son dakika: Nijerya'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

08.05.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 48 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkenin Zamfara eyaletinde silahlı grupların 3 köye düzenlediği saldırıda çok sayıda ev de ateşe verildi.

Son dakika: Nijerya'da silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Son dakika haberi... Nijerya’nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 48 kişi hayatını kaybetti.

3 KÖYE SALDIRDILAR

Nijerya’da suç çeteleri tarafından köylere saldırılar yapılmaya devam ediyor. Ülkenin Zamfara eyaletinde silahlı bir grup, 3 köye saldırdı. Saldırıda 48 kişi hayatını kaybederken, Bakura Bölge Yöneticisi Aminu Suleiman saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Motosikletli silahlı kişiler, 3 köye saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 48 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda da yaralı var. Saldırganlar, bir polis devriye aracını yakarak iki güvenlik görevlisini öldürdüler. Çok sayıda ev de ateşe verildi" dedi.

Ülkede, en son 17 Ocak’ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 50’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya silahlı saldırı
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