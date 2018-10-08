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Son dakika! Nobel Ekonomi Ödülü Amerikalı ekonomistler William Nordhaus ve Paul Romer'e gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 13:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Nobel Ekonomi Ödülü'nün bu yılki sahipleri belli oldu. Ödül, bu yıl Amerikalı ekonomistler William Nordhaus ve Paul Romer'e gitti.

Son dakika! Nobel Ekonomi Ödülü Amerikalı ekonomistler William Nordhaus ve Paul Romer'e gitti

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Büyük yanlışlık olmuş o ödülün enişteye verilmesi gerekti
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