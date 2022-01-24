Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında dikkat çeken sözler! "3'üncü Dünya Savaşı çoktan başladı"

Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunumuyla yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Kurtulmuş programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Rusya ve Ukrayna arasında gerilime ve savaş ihtimaline değinirken "Kırım'ın ilhakı ile başlayan süreci düşünün. Rusya'nın tezleri var. AB ve özellikle NATO, Rusya'nın daha fazla yayılmasına izin vermeyeceğiniz söylüyor. Bir gerilim var. Ama mesele sadece Ukrayna meselesi de değil. Aslında adı konulmamış ekonomi ve ticari anlamda 3'üncü Dünya Savaşı çoktan başladı." ifadelerini kullandı.

"BİR SICAK ÇATIŞMAYA DA DÖNEBİLİR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Dünyanın her yerinde Çin, Rusya, ABD, Avrupa güç mücadelesi; zaman zaman da dalaşma içerisindeler. Sadece ticari değil, ticari gibi görüyoruz. Nihayetinde bunların hepsi ekonomik gerekçelerle başlıyor. Ama sonuçta Allah muhafaza etsin bir siyasi mücadeleye, bir sıcak çatışmaya da dönebilir. Ben bir noktaya kadar gelip ondan sonra her iki tarafın da frene basacağını düşünüyor. Çünkü sonu nerde duracağı belli olmayan bir girdap olur."



