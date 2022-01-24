HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında dikkat çeken sözler! "3'üncü Dünya Savaşı çoktan başladı"

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında dikkat çeken sözler! "3'üncü Dünya Savaşı çoktan başladı"

24.01.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime de değinen Kurtulmuş'un programdaki "Bir gerilim var. Ama mesele sadece Ukrayna meselesi de değil. Aslında adı konulmamış ekonomi ve ticari anlamda 3'üncü Dünya Savaşı çoktan başladı." sözleri dikkat çekti.

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında dikkat çeken sözler! "3'üncü Dünya Savaşı çoktan başladı"

Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunumuyla yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Kurtulmuş programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Rusya ve Ukrayna arasında gerilime ve savaş ihtimaline değinirken "Kırım'ın ilhakı ile başlayan süreci düşünün. Rusya'nın tezleri var. AB ve özellikle NATO, Rusya'nın daha fazla yayılmasına izin vermeyeceğiniz söylüyor. Bir gerilim var. Ama mesele sadece Ukrayna meselesi de değil. Aslında adı konulmamış ekonomi ve ticari anlamda 3'üncü Dünya Savaşı çoktan başladı." ifadelerini kullandı.

1

"BİR SICAK ÇATIŞMAYA DA DÖNEBİLİR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Dünyanın her yerinde Çin, Rusya, ABD, Avrupa güç mücadelesi; zaman zaman da dalaşma içerisindeler. Sadece ticari değil, ticari gibi görüyoruz. Nihayetinde bunların hepsi ekonomik gerekçelerle başlıyor. Ama sonuçta Allah muhafaza etsin bir siyasi mücadeleye, bir sıcak çatışmaya da dönebilir. Ben bir noktaya kadar gelip ondan sonra her iki tarafın da frene basacağını düşünüyor. Çünkü sonu nerde duracağı belli olmayan bir girdap olur."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusuSon dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
Memleket Partisi'nde sürpriz istifa! Memleket Partisi'nde sürpriz istifa!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan CNN Türk Numan Kurtulmuş

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Son Dakika! Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Kar yüzünden İstanbul'a giriş durduruldu!

Kar yüzünden İstanbul'a giriş durduruldu!

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

İstanbul'da kar fırtınası! Canlı yayında saat verip uyardı

İstanbul'da kar fırtınası! Canlı yayında saat verip uyardı

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.