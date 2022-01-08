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  4. Son Dakika: Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı böyle aldı

Son Dakika: Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı böyle aldı

08.01.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı almaya gelen polisler, anne ve babanın mukavemetiyle karşılaştı. Polisin belindeki silahı alan anne ortalığı karıştırdı. Aranan şahıs yaşanan kargaşada kaçmayı başarırken, anne ve baba gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı böyle aldı

Son dakika haberine göre yürekleri ağızlara getiren olay, geçtiğimiz gün Örnek Mahallesi 1527 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.L.S.'nin sağlık ocağına geldiği ihbarı üzerine adrese giden Asayiş Büro Amirliği görevlileri, mukavemetle karşılaştı.

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N.L.S. otomobile binip kaçmak isterken anne ve babası görevli polislere mukavemette bulundu. N.L.S.'nin hareket halindeki otomobilin ön camından beline kadar giren sivil polis memuru, kaçmaya çalışan şüpheliyi durdurmaya çalışırken bu arada anne ise sivil polisin belindeki silahı alınca ortalık bir anda karıştı.

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Silahının alındığını fark eden polis, harekete geçip yere düşen silahın ateş almasını önlemeye çalışırken, yaşanan arbededen faydalanan N.L.S., önündeki bir otomobile çarpıp olay yerinden kaçmayı başardı.

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N.L.S.'nin anne ve babası olay sonrası polise mukavemet ve şüphelinin kaçmasına yardım etme suçundan gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Kaçan N.L.S.'nin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis
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