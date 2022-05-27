HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Son dakika: Okulda zehirlenme paniği! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

Son dakika: Okulda zehirlenme paniği! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

27.05.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki bir okulda, 12 öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin, okulda düzenlenen hayır panayırı sonrası rahatsızlandığı ve zehirlenmeleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Son dakika: Okulda zehirlenme paniği! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

Son dakika haberi... Malatya’da bir okulda düzenlenen hayır panayırı sonrası 12 öğrenci rahatsızlanınca ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Niyazi Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi’nde bulunan 91. Bin Dev Öğrenci Ortaokulu’nda öğrencilerde düzenlenen hayır panayırının ardından rahatsızlıklar baş gösterince durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen 112 ambulansları tarafından 8 öğrenci Malatya Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. 4 öğrenci de aileleri tarafından hastaneye götürülürken, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri olan öğrenciler tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bugün öğrencilerin yedikleri bir üründen zehirlenmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beylikdüzü'nde banka soygunu! Kayıplara karıştılarBeylikdüzü'nde banka soygunu! Kayıplara karıştılar
MGK toplantısı sonrası yeni harekat sinyali!MGK toplantısı sonrası yeni harekat sinyali!
Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye yeni operasyon mesajıÇavuşoğlu'ndan Suriye'ye yeni operasyon mesajı
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

‘Öldürüyor’ diye bağırarak marketten kaçmışlar…

‘Öldürüyor’ diye bağırarak marketten kaçmışlar…

Hasarlı evi almaktan vazgeçti, başına gelenle şaşkına döndü

Hasarlı evi almaktan vazgeçti, başına gelenle şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.