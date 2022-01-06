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Son Dakika: Okullarda ara tatil öne çekilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı! "Böyle bir plan..."

06.01.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çok sayıda öğrenci ve velinin merak ettiği "Okullarda ara tatil öne çekilecek mi?" sorusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNN Türk canlı yayınında konuşan Bakan Özer, "Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok." dedi.

Son Dakika: Okullarda ara tatil öne çekilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı! "Böyle bir plan..."

Son dakika haberi: Son günlerde "Okullarda yarıyıl tatili öne mi çekilecek?" sorusu çok sayıda velinin ve öğrencinin merak ettiği ve araştırdığı konular arasındaydı. CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğrenciler yarıyıl tatilini erken mi yapacak?" sorusuna yanıt olacak önemli açıklamalarda bulundu. İşte okullardaki ara tatil ile ilgili Bakan Özer'in açıklamaları...

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

Bakan Özer açıklamalarında "Yüz yüze eğitime ara verip uzaktan eğitim en üst teknoloji ile devam etsek bile diğer bahsetmiş olduğum kayıpları telafi etmemiz mümkün değil. Sık sık illerimiz geziyorum. Her sınıfta öğrencilerimize soruyorum, ‘okulları kapatalım mı?’ herkes ‘hayır’ diyor. Omicrona karşı duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor bu. İki hafta sonra tatil devreye girecek. Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok." dedi.

İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları

"TÜM SINIFLARI KAPANMIŞ BİR OKUL YOK"

Tüm sınıfları kapanmış bir okul yok. Bunlar değişebilir ama istişare edip planlamalar yapabiliriz ama şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha fazla istekliler. Çok kontrollü bir şekilde gidiyoruz.

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"23,5 MİLYON YARDIMCI KİTABI ULAŞTIRDIK"

Bu sürecin kahramanı öğretmenlerimiz. Bakanlık olarak 10-11-12 ortaokulda da 6-7-8. Sınıflarda destekleme kurslarımız var. 4,5 aydan beri kurslarımız başarılı şekilde hizmet veriyor. 2. sınıftan 12. sınıf kadar tüm sınıf seviyelerinde yardımcı kaynaklar verdik. Bunları kamu ile paylaştık. Şu ana kadar 23,5 milyon yardımcı kitabı 81 ile ulaştırdık.

Her okulun kitabı kütüphanesi var. 16 bin 361 yeni kütüphane yaptık. Şu an itibariyle tüm okullarımızda kütüphane var. 28 milyon kitap varken şu anda 41 milyon kitaba sahip okullarımız var. 2022 yılındaki hedefimiz 100 milyon kitaba ulaşmak. Başarabilirsek, her ay 5 milyon kitap ile kütüphanelerimiz zenginleştirmeye devam edeceğiz amacımız kütüphanelerin okulların kalbi olması.

Okullardaki imkan farklılıklarını azaltmamız gerekiyor. Her okulda kademesine göre laboratuvarları eşit olsun her okulda akıllı tahta olsun lokasyondan bağımız şekilde her okula aynı imkan sağlayalım ki eğitimde eşitsizlik rotaya çıkmasın. Bunun içinde illere çok ciddi kaynaklar transfer ediyoruz. Kaynak ile ilgili problemimiz yok. Hükümetlerimiz son 20 yıl içinde eğitime en büyük payı verdi. Biz planlamamızı yaparken bütçemize göre yapıyoruz. Biz kaynak gönderilmemiş okul olmasın diye çırpınıyoruz.

Son dakika! Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika! Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

BAKAN ÖZER, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NE NEDEN KIZDI?

Urfa’da çok spontane bir şeydi kamera önünde bir açıklama yoktu oradan birisi telefonundan çekmiş. Oradaki dediğim şey şu orada geniş bir alan vardı. Öğrencileri ben gördüm çamurların içerisinde oynuyorlardı. Biz oraya sahalar yapabiliriz cıvıl cıvıl öğrencileri çamurların içerisinde görünce üzüldüm. Amacım okul müdürümüzü kırmak değil. İmkan eksikliğinden kaynaklanan bir mazeret olmasın bizim derdimiz o. Okulların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

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