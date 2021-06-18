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  4. Son dakika: Olumsuz hava hayatı felç etti! İstanbul'da tramvay seferleri durdu

Son dakika: Olumsuz hava hayatı felç etti! İstanbul'da tramvay seferleri durdu

18.06.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'da sağanak yağış tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor. Öte yandan kentte kuvvetli yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu saat 15.50 itibarıyla yüzde 76 oldu.

Son dakika: Olumsuz hava hayatı felç etti! İstanbul'da tramvay seferleri durdu

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağmur hayatı felç etti. Birçok vatandaş yağmura hazırlıksız yakalanırken kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Şiddetli yağmurdan metro seferleri de etkilendi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul'da kuvvetli yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu saat 15.50 itibarıyla yüzde 76 oldu.

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yağmur İstanbul

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