Son dakika: Olumsuz hava hayatı felç etti! İstanbul'da tramvay seferleri durdu

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağmur hayatı felç etti. Birçok vatandaş yağmura hazırlıksız yakalanırken kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Şiddetli yağmurdan metro seferleri de etkilendi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul'da kuvvetli yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu saat 15.50 itibarıyla yüzde 76 oldu.





