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  4. Son Dakika: Orman yangınlarından etkilenen yerler 'afet bölgesi' ilan edildi

Son Dakika: Orman yangınlarından etkilenen yerler 'afet bölgesi' ilan edildi

31.07.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan, "Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Son Dakika: Orman yangınlarından etkilenen yerler 'afet bölgesi' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Yangından etkilenen söz konusu bölgeler şöyle sıralandı:

ANTALYA

Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

MERSİN

Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

OSMANİYE

Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

MUĞLA

Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

ADANA

Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
gereken tüm önemli adım dediğide şeydir he bankalara kredi borcunu ötelemek siz ne yangına bir bardak su dökersiniz ne yaralı parmağa..
zahmet oldu
başkanım yine çok hızlı seneyi falan bekleseydi ya

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