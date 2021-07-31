Son Dakika: Orman yangınlarından etkilenen yerler 'afet bölgesi' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.
Yangından etkilenen söz konusu bölgeler şöyle sıralandı:
Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler.
DHA
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