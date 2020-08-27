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Son dakika! Oruç Reis için yeni NAVTEX kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 14:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Oruç Reis'in için çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi sonrası yaptığı açıklamada Oruç Reis'ten de aynı müjdeyi beklediğini söylemişti.

Son dakika! Oruç Reis için yeni NAVTEX kararı

Oruç Reis'in için çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

BAKAN AKAR DA AÇIKLAMIŞTI

Bakan Akar, son yayımlanan Navtex'in muhtevasının sorulmasına şu karşılığı vermişti:

"Navtex, bunu herhangi bir şekilde denizde bir faaliyet göstereceğiniz zaman bu denizcilik kuralı, denizcilerimiz bir ilanda bulunuyorlar, 'şu alanlarda bizim bir faaliyetimiz olacak, seyir ve güvenlik bakımından bunu bilin' diyoruz. Bizim orada (Doğu Akdeniz) deniz alaka ve menfaatlerimiz konusunda çalışmalarımız var, hakkımızı hukukumuzu korumakta kararlı, azimli ve muktedir olduğumuzu müteaddit defalar söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bu çerçevede biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bizim orada yaptığımız sismik çalışmalar, araştırmalar, bununla alakalı ne varsa gerektiği kadar bunu sürdüreceğiz. Bunun herhangi bir tarihi, sınırı vesaire söz konusu değil. Bizim orada hakkımızı, hukukumuzu kullanıyoruz, bunun gereği olarak da yapılması gereken teknoloji çalışmaları var. Bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar ne kadar gerekiyorsa o kadar yapılacak ve bunu yapacağız. Enerji Bakanlığımız bu çalışmaları sürdürürken, biz de Silahlı Kuvvetler, Milli Savunma Bakanlığı olarak oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz.

Ayrıntılar geliyor...

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