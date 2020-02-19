Son dakika! Osman Kavala tutuklandı

Sanıkların üzerlerine yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı veren mahkeme heyeti, dosyanın tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmetmişti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı Davası'nda aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından beraatlerine karar vermişti.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı Davası'nda beraatına ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

“Gezi Olayları olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında; eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 19 Şubat 2019 tarihli iddianamesi ile kamu davası açılmıştır.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18 Şubat 2020 tarihi kararı ile hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatına ve tutuklu sanık Mehmet Osman Kavala'nın tahliyesine karar verilmiştir. Alınan kararın bozulması talebi ile ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır.

Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Mehmet Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında 'Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan ayrıca gözaltı karar verilmiştir."



