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Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Hatay, Adana ve Gaziantep'te de hissedilen depremin şiddeti 5.1!

11.10.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberleri: Osmaniye ve Adana'da korkutan deprem! Osmaniye, Adana, Hatay ve Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar deprem paniği yaşadı. AFAD, depremin merkez üssünün Osmaniye olduğunu açıklarken şiddetini de 5.1 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu. Depremle ilgili AFAD ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan peş peşe açıklamalar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! Hatay, Adana ve Gaziantep'te de hissedilen depremin şiddeti 5.1!

Son dakika haberi: Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi çevre illerden de hissedildi. AFAD saat 18.48'de Düziçi'nde meydana gelen depremin derinliğini 7 km olarak duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu.

SON DAKİKA: 5.1 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM KORKUTTU! ADANA, GAZİANTEP VE HATAY'DA HİSSEDİLDİ

Osmaniye merkezli deprem Adana, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş gibi birçok şehirde hissedildi. Vatandaşlar yaşadıkları paniği sosyal medyadan dile getirdi.

İşte depremin meydana geldiği nokta:

depremmm

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Büyük panik yaratan depremle ilgili AFAD bir açıklama yaptı. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

VALİ YILMAZ: TARAMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da Twitter hesabından depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Vali Yılmaz açıklamasında "Merkez Üssü Osmaniye Düziçi İlçemizde meydana gelen 5.1 şiddetinde ki depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yoktur. Taramalarımız devam etmektedir." dedi.

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