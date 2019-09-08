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Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit ettiği belirlenen 3 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Dün sabah saatlerinde Mardin kırsalında çıkan çatışmada İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve 1 korucu yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Kansuva tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kansuva'nın şehit edilmesiyle ilgili olarak yaşanan kritik gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.

SOYLU: KANIN YERDE KALMADI

Ömerli ilçesinde düzenlenen operasyonda Kansuva'yı şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı... 3'ü de leş olarak alındı! Mekanın cennet olsun"


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tufan kansuva İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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