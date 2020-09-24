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  4. Son dakika: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi

Son dakika: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 17:41 | Son Güncelleme

Eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapmasıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildiği açıklandı.

Son dakika: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'YÖK tarafından, 07.08.2020 tarihinde hakkında soruşturma açılan ve görevinden uzaklaştırılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile ilgili soruşturma tamamlanmıştır. Bugün gerçekleştirilen “Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı”nda verilen disiplin cezası nedeniyle Kanunen Rektörlük görevi sonlanmıştır'

HÜSEYİN BAĞ KİMDİR?

1967 yılında Denizli'nin Acıpayam ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini 1985 yılında tamamladıktan sonra 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Kimya Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya, ABD’de Yüksek Lisans eğitimi, 1998 yılında ise Doktora eğitimini bitirdi.

1990–1994 yılları arasında Ankara Muradiye Özel Yavuz Sultan Selim Lisesinde (Eski ismi Özel Muradiye Erkek Lisesi) kimya öğretmenliği yaptı. 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalına 2000 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. 2002 yılında aynı bölümde Doçent oldu. 2009 yılından sonra “Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı”nda Profesör unvanıyla görev yaptı.

2011-2012 yıllarında “Denizli Meslek Yüksek Okulu”nda müdür olarak görev yaptı. Aynı zamanda 2011 -2012 yıllarında Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Bölüm Başkanlığı görevini de yürüttüm. 2002–2003 yıllarında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Dekan Yardımcılığı görevini, 2003 – 2007 yıllarında Fakülte Kurulu doçent temsilcisi ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında “Pamukkale Üniversitesi Senato Üyeliği” görevinde bulundu. 2013 yılından sonra Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu profesör temsilciği görevlerini yürüttü.

Prof. Dr. Hüseyin Bağ 18 Nisan 2017 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne getirilmiştir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

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