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Son dakika! Pençe-3 Harekatı'ndan kahreden haber: Şehit ve yaralı askerler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 13:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerimizin şehit olduğunu, 7 askerimizin yaralandığını duyurdu.

Son dakika! Pençe-3 Harekatı'ndan kahreden haber: Şehit ve yaralı askerler var

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleere yer verildi;

"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekâtında PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika şehit asker

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
SÜLEYMAN SOYLU? HULUSİ AKAR? BUYRUN SİZİ DİNLİYORUZ .. TERÖR BİTMİŞTİ? DAĞLAR TERTEMİZDİ?
Yüce Rabbim polisimizi ,askerimizi korusun
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