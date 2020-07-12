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  4. Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 asker şehit

Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 22:31 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 asker şehit

MSB’nin açıklaması şu şekilde:

Değerli Basın Mensupları; Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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