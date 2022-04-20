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  4. SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatında son durum! Bakan Akar duyurdu, işte öldürülen terörist sayısı

SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatında son durum! Bakan Akar duyurdu, işte öldürülen terörist sayısı

20.04.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında öldürülen terörist sayısının 30 olduğunuduyurdu.

SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatında son durum! Bakan Akar duyurdu, işte öldürülen terörist sayısı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Operasyondaki son durumu açıklayan Bakan Akar, öldürülen terörist sayısının 30 olduğunu bildirdi.

Açıklamasında, "Son derece ayrıntılı bir planlama yapıldı. Mehmetçiğin morali yüksek, zorluklara rağmen hedefler ele geçirildi. Bu birinci safha, harekat sürecek. Onlarca mağaranın temizlenmesi lazım. Birinci safha tamamlandı" diye Bakan Akar şunları kaydetti:

'TERÖRİSTLERİN ÇIKIŞ YOLLARININ OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ'

"Üsteğmen Ömer Delibaş ve Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehidimiz var. Ön safta ilerleyerek emir komuta ederken şehit oldular.

Teröristlerin son derece çaresiz olduğunu, çıkış yolları olmadığını görüyoruz. Yalanlarla hayallerle teröristleri yönetmeye çalışıyorlar. Hangi taşın altına girerlerse girsinler kurtuluşları yok.

Geri adım atmamız söz konusu değil. Operasyon planlanan şekilde başarılı şekilde devam ediyor. Amacımız terör belasından milletimizi kurtarmak. Şu ana kadar sabah 2'si olmak üzere 30 terörist etkisiz hale getirildi."

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