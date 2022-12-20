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  4. Son dakika: Polis servisi geçerken bombalı araç patlatmışlardı! Diyarbakır'daki hain saldırıda 4 tutuklama

Son dakika: Polis servisi geçerken bombalı araç patlatmışlardı! Diyarbakır'daki hain saldırıda 4 tutuklama

20.12.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da polis servisi aracının geçtiği sırada bombalı araç patlatarak saldırı sonrası gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Son dakika: Polis servisi geçerken bombalı araç patlatmışlardı! Diyarbakır'daki hain saldırıda 4 tutuklama

Son dakika haberi: Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8 polis memuru ve 1 sivilin hafif yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında F.A.’nın da (24) bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 2’si adli kontrol şartıyla 4 kişi serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan 2 ayrı soruşturma devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı.

Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA-AA)

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