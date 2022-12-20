Son dakika: Polis servisi geçerken bombalı araç patlatmışlardı! Diyarbakır'daki hain saldırıda 4 tutuklama

Son dakika haberi: Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8 polis memuru ve 1 sivilin hafif yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında F.A.’nın da (24) bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 2’si adli kontrol şartıyla 4 kişi serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık'ta çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan 2 ayrı soruşturma devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı.

Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA-AA)

