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  4. Son dakika: Prag'ta üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Prag'ta üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

21.12.2023 18:18 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Çekya’nın başkenti Prag’ta bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıklayarak, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika: Çekya’nın başkenti Prag’taki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilerek, bölgenin güvenlik çemberi altına alındığı aktarıldı. Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan polis, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, üniversitenin tahliye edildiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını belirtti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, halkın panikle okulunu bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Prag Çekya silahlı saldırı
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