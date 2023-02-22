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  4. SON DAKİKA: Prof. Dr. Naci Görür peş peşe gelen depremler sonrası Bingöl'deki fayı işaret etmişti! Az önce deprem oldu, Elazığ ve Tunceli'de de hissedildi

SON DAKİKA: Prof. Dr. Naci Görür peş peşe gelen depremler sonrası Bingöl'deki fayı işaret etmişti! Az önce deprem oldu, Elazığ ve Tunceli'de de hissedildi

22.02.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Kahramanmaraş'ta gerçekleşen, Hatay'da, Gaziantep'te, Adıyaman'da yoğun şekilde yıkıma neden olan deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'deki fay hattını işaret etmişti. Bingöl - Karlıova bölgesinde depremin olma ihtimalinin altını çizen Görür'ün hipotezi gerçek oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Prof. Dr. Naci Görür peş peşe gelen depremler sonrası Bingöl'deki fayı işaret etmişti! Az önce deprem oldu, Elazığ ve Tunceli'de de hissedildi

Son dakika haberi: Bingöl'de korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'ün daha önce işaret ettiği bölgede bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Bingöl'de 4.4 şiddetinde bir deprem yaşandı. Deprem, Tunceli, Muş ve Elazığ'da da hissedildi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR, BİNGÖL VE ADANA'YI UYARMIŞTI

Bingöl - Karlıova fay hattında ve Adana'da deprem olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, 'Endişe ettiğimiz yerler arasında Bingöl var, Maraş fay hattından dolayı Hatay ve Adana'da da dikkatli olmamız lazım' demişti.

İÇİÇ

YERİN 9 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

AFAD, Bingöl'deki depremin şiddetinin 4.4 olduğunu yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Depremin saati ise 10:09...

Prof. Dr. Samet Arslan da Bingöl ve çevresinin deprem riski altında olduğu yönünde uyarıda bulunmuştu.

Risk altındaki bölgeler tek tek açıklandı! Risk altındaki bölgeler tek tek açıklandı!

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