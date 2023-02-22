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600 km uzaklıktaki Kahramanmaraş depremi Ankara'daki evinin duvarını yıktı! Müteahhit itiraf etti... 'Bina oturuyor' sandıkları temelsiz çıktı

22.02.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'yi derinden sarsarken binalarda yıkıma ve can kayıplarına yol açtı. Deprem felaketinin ardından tüm yurtta riskli binaların durumu yeniden gündeme geldi. Ancak Ankara'dan gelen bir haber şoke eden türden. Kahramanmaraş depreminden başkentteki o bina da etkilendi. 12 yıldır temelsiz olarak ayakta durduğu söylenen binanın müteahhidi iddiaya göre binayı toprağın üstüne yaptığını itiraf etti. Binadaki çatlaklar ise her geçen gün daha korkutucu bir hal alıyor.

600 km uzaklıktaki Kahramanmaraş depremi Ankara'daki evinin duvarını yıktı! Müteahhit itiraf etti... 'Bina oturuyor' sandıkları temelsiz çıktı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığı gündemi meşgul etmeye başladı. Herkesin en çok konuştuğu konu bu olurken, deprem olmayan bölgelerde dahi yıkılması gereken binalar bulunuyor. Özellikle hem deprem bölgesinde hem de diğer bölgelerde hasarlı binalara girmek oldukça riskli. Ancak 600 km uzaklıktaki Ankara'da, Kahramanmaraş depreminden dahi etkilenen bir bina var. İçeri adım atmaktan da öte her an yıkılacak gibi duran binada yaşayanlar ise endişeli. 10 yıl önce başlayan çatlakların her geçen gün biraz daha arttığı ifade edilirken şikayetler arttığı zaman müteahhitin binanın temeli olmadığını itiraf ettiği de söylendi. İşte o binayla ilgili detaylar...

"DEPREME GEREK YOK ZATEN BAŞIMIZA UÇACAK"

ATV Haber’de yer alan habere göre, bir bina sakini “Binanın temeli yok. Depreme gerek yok zaten başımıza uçacak diye korkuyoruz.” derken başka bir bina sakini ise “Ölmekten korkuyoruz” şeklinde konuştu.

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“MARAŞ DEPREMİ SABAHINDA KALKTIĞIMDA DUVARIM YIKIKTI”

Bir başka bina sakini de “Kahramanmaraş depremi olduğunda sabah kalktığımda bu duvarım benim yıkıktı. Eğer Kahramanmaraş depremi bu kadar burayı sallıyorsa burada deprem olsa herhalde ilk göçecek bina bizim binamız olacaktır” dedi.

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4 katlı binayı temel atmadan dikti. Temelsiz bina 12 yıldır ayakta. Ama 600 km uzakta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinden bile etkilendi. Dairelerin duvarları çatladı, sıva ve fayansları döküldü.

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"BİZ BİNA OTURUYOR DİYE DÜŞÜNDÜK"

Bina sakinleri “Aldıktan 2 sene sonra başladı çatlamaya, biz bina oturuyor diye düşündük” derken “12 yıldır korku yaşadık” ifadelerini de kullandı.

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"BİNANIN TEMELİ YOK"

Deprem bölgesinde bir binada gibi görülse de fotoğraflar Ankara, Keçiören’deki bir binanın içinden. Duvarlar ve binanın yeri çatladı. İddiaya göre de binanın temeli yok.

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Dairesindeki çatlakları gösteren bina sakini “Bir duvarın bu kadar ince olduğunu, mesela tuğlaların kırıldığını ilk defa görüyorum.” dedi.

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"EVİMİ YAPTIRAMIYORUM"

Apartmanda, bina yapıldığından beri sorunların hiç bitmediği aktarıldı. Birkaç küçük çatlakla başlayan hasarın boyutunun giderek arttığı, çatlakların yerini derin yarıklara bıraktığı, camların açılmamaya, kapıların kapanmamaya başladı ifade edildi.
“Ben evimi yaptıramıyorum” diyen bina sakini “Çünkü üst katım yaptırdı, mutfakları geri düştü” şeklinde konuştu.

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"İTİRAF ETTİ; 'BEN BURAYI TOPRAĞIN ÜSTÜNE YAPTIM' DEDİ"

Sorunu kendileri çözemeyince apartman sakinleri müteahhiti aradı ve hiç beklemedikleri bir yanıt aldılar. Bina sakini o süreci “Gidin direkt mahkemeye verin dedi. Ama kendi ilk geldiğinde, itiraf etti; ben burayı toprağın üstüne yaptım dedi.” sözleriyle açıkladı.

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"TAHLİYE EDİLİP YENİDEN YAPILMASINI İSTİYORUM"

Bilirkişi raporuna göre binada oluşan yarık ve çatlaklardan müteahhit ve yapı denetim firması sorumlu. Bina kusurlu ancak 11 daire de dolu. Bu nedenle apartman sakinleri son depremlerle uyku uyuyamaz hale gelirken “Tahliye edilip bu binanın yeniden yapılmasını istiyorum” ve “Önemli olan bu bina çökmeden bizim sesimizi duyurmamız” ifadelerini kullandı.

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deprem Ankara Kahramanmaraş bina

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