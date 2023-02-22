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  4. Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor... 'Binayı yıkıp yapma maliyetinin 3'te 1'ini geçmez' Güçlendirme yaptırmak isteyenler dikkat

Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor... 'Binayı yıkıp yapma maliyetinin 3'te 1'ini geçmez' Güçlendirme yaptırmak isteyenler dikkat

22.02.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin ardından deprem riski olan bölgelerde yaşayanlar oturduğu binanın ne kadar güvenli olduğunu ve güçlendirme gerekmesi halinde hangi adımların izleneceğini merak ediyor. Hem binaya güçlendirmenin nasıl yapılacağı hem de kat başı maliyetin ne kadar olacağı araştırılıyor. Uzmanlar kolonlarda demirden 10 kat daha güçlü olan karbonfiber adlı bir malzemeye dikkat çekerken maliyet içinse binayı yıkıp yeniden yapma maliyetinin 3'te 1'ini geçmeyeceğini söyledi.

Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor... 'Binayı yıkıp yapma maliyetinin 3'te 1'ini geçmez' Güçlendirme yaptırmak isteyenler dikkat

Deprem felaketindeki yıkım ve can kaybı herkesin canını acıtırken Türkiye'nin deprem bölgesi olması ve deprem riski altında olan iller yeniden gündeme geldi. Bu noktada hemen hemen herkes, oturduğu binanın ne kadar güvenli olduğunu ve bir deprem halinde nasıl bir hasar alacağını merak etmeye başladı. Özellikle bu doğrultuda binaların nasıl güçlendirilebileceği de araştırılıyor. Hem güçlendirme işlemlerinin nasıl yapıldığını hem de kat başı maliyetin ne kadar olduğunu uzmanlar yanıtladı. Binlerce riskli yapının acil bir şekilde yıkılması gerekli, riskli evini yıkıp yeniden yaptıramayanlarsa güçlendirme yoluna gidiyorlar. Peki, güçlendirme sırasında evden çıkmak gerekiyor mu? Bir bina nasıl güçlendirilir? İşte detaylar...

İnşaat mühendisi Ahmet Göçmez konuyla ilgili "Tüm binalar güçlendirilebilir. Kolonlardan kirişlerden numuneler alınıyor. Binayı ayakta tutan taşıyıcı elemanlardır kolonlar." ifadelerini kullanırken İnşaat mühendisi Sinan Türkkan ise "Sadece kolonları büyütmekle sorun çözülmüyor. Paslanma varsa paslanmanın tamirleri yapılıyor." şeklinde konuştu.

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GÜÇLENDİRME YAPILMADAN ÖNCE ONLARA BAKILIYOR

Bu sayılanların hepsi çok önemli. Çünkü oturduğunuz bina sizin ve sevdiklerinizin canına mal olabilir. Onun için güçlendirmenin hayat kurtaracağı ifade ediliyor.

Kanal D'de yer alan habere göre, güçlendirme yapılmadan önce demir yoğunluğuna ve beton kalitesine bakılıyor. Sonra da analiz raporu oluşturularak bilgisayar ortamında deprem simüle ediliyor. İnşaat mühendisi Ahmet Göçmez, “Ne kadar güçlü olup olmadığı binanın nerelerinden hasar alacağı sonucu çıkıyor” dedi.

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KARBONFİBERLE GÜÇLENDİRME

İnşaat mühendisi Sinan Türkkan ise “Paslanma varsa paslanmanın tamirleri yapılıyor” şeklinde konuştu. Örnek bir binada tavanda paslanma olduğu söylendiğinde ise Türkkan “Temizlendikten sonra yüksek mukavemetli harçlarla tekrar sıvanacak ve bunun üzerine de yine karbonfiberle güçlendirmeler gerçekleştirilecek." dedi

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DEMİRDEN 10 KAT DAHA GÜÇLÜ

O karbonfiberin ince olduğuna bakıp da aldanmamak gerekiyor. Çok ince bir malzeme olan ve 3-4 mm kalınlığında olan bu ürünün, demirden 10 kat daha güçlü olduğu ifade edildi. Bunun binanın taşıyıcı kolonlarına sarıldığı, ardından taşıyıcı kolonun daha da güçlü hale gelmiş olduğu da aktarıldı.

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Türkkan, “Mutlaka kolonun dört tarafının sarılması gerekiyor. Çökmesini engelliyor” dedi.

Bir başka yöntemse taşıyıcı kolonların mantolanması. Türkkan “Güçlü olması gerekir depremde. 25x25, 30x30 olan kolou mantolayarak 20’şer cm büyüdü. Şu anda 50x50 güzel bir kolon haline geldi” şeklinde konuştu.

GÜÇLENDİRME YAPILACAĞI ZAMAN BİNANIN BOŞALTILMASI GEREKİR Mİ?

İnşaat mühendisi Ahmet Göçmez “Eğer ki güçlendirme yapılacak kolonlar sadece zemin ve temele güçlendirme yapılacaksa binada yaşayanlar yaşamlarına devam edilebilirler. Ama tüm binaya güçlendirmeler yapılacaksa binanın boşaltılması gerekebilir.” ifadelerini kullandı.

BİNA GÜÇLENDİRME MALİYETİ NE KADAR?

Türkkan “Güçlendirme yapılan binalara daire başına 240 bin TL, düşük faizli, 10 yıl vadeli kredi devlet sağlıyor. Hiçbir zaman binanı yıkıp yapma maliyetinin 3’te birini geçmiyor” şeklinde konuştu

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Anahtar Kelimeler:
deprem bina

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