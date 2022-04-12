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  4. SON DAKİKA: Putin dünyayı tehdit etti! Barış umutlarını bitiren sözler: 'Asla durmayacağız!'

SON DAKİKA: Putin dünyayı tehdit etti! Barış umutlarını bitiren sözler: 'Asla durmayacağız!'

12.04.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus lider Putin'den son dakika açıklaması geldi! Dünyanın tepkisine karşı Ukrayna'ya saldıran ve bazı bölgelerde sivillerin de ölümüne neden olan Vladimir Putin, 'Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek durmayacağız' diyerek dünyaya meydan okudu! Putin'in bu sözlerine NATO ve ABD'nin nasıl tepki vereceği merak konusu...

SON DAKİKA: Putin dünyayı tehdit etti! Barış umutlarını bitiren sözler: 'Asla durmayacağız!'

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin yaptığı son dakika açıklamasında “Ukrayna'da yürüttüğümüz askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka çaremiz yoktu. Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek” dedi.

Putin ayrıca Ukrayna’daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını söyleyerek “Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Russian President Vladimir Putin chairs a meeting outside Moscow

Putin açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Rus askerleri Ukrayna'da cesur ve etkin biçimde hareket ediyorlar.

Donbas bölgesinde soykırıma artık tahammül göstermeyeceğiz.

Ukrayna'da yürüttüğümüz askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka çaremiz yoktu.

Ukrayna'da Rusya karşıtı güçler ile çatışma kaçınılmazdı, sadece bir zaman meselesiydi.

Rusya kendisini dünyanın geri kalanından izole etmeyi planlamıyor, kimse bizi izole edemez.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Vladimir Putin
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