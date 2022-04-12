SON DAKİKA: Putin dünyayı tehdit etti! Barış umutlarını bitiren sözler: 'Asla durmayacağız!'

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin yaptığı son dakika açıklamasında “Ukrayna'da yürüttüğümüz askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka çaremiz yoktu. Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek” dedi.

Putin ayrıca Ukrayna’daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını söyleyerek “Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Putin açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Rus askerleri Ukrayna'da cesur ve etkin biçimde hareket ediyorlar.

Donbas bölgesinde soykırıma artık tahammül göstermeyeceğiz.

Ukrayna'da yürüttüğümüz askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka çaremiz yoktu.

Ukrayna'da Rusya karşıtı güçler ile çatışma kaçınılmazdı, sadece bir zaman meselesiydi.

Rusya kendisini dünyanın geri kalanından izole etmeyi planlamıyor, kimse bizi izole edemez.



